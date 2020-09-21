Москва, 21 сентября, 2020, 18:32 — ИА Регнум. Одна из главных проблем российского лесовосстановления заключается в том, что за высаженными саженцами почти не ухаживают. Об этом, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября пресс-служба Общественной палаты, заявил председатель Общественного совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства Владимир Морозов.

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«Лесовосстановление — это не просто воткнуть саженец и забыть: практика показывает, что до 90 процентов саженцев может дальше погибнуть. Нужна система многолетнего агротехнического ухода. По-хорошему, лишь через 15−20 лет такого ухода можно будет перевести первичную посадку в статус леса», — сказал эксперт.

В результате, как пояснил специалист, из-за небрежного отношения к уходу за посаженным лесным массивов площади зарастают неухоженным березняком и осинником вместо необходимых в лесном хозяйстве ели и сосны.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в российских регионах страны проходит серия субботников «Сохраним лес. Чистым».