Москва, 21 сентября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. При капитализме крупный бизнес всегда сращивается с государством, и никакая приватизация этой проблемы этого не решит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал высказывания руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина за проведение в РФ приватизации, так как экономика страны слишком огосударствлена.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Это всё манипуляции цифрами. Берется тот круг предприятий, которые находятся под прямым или косвенным воздействием государства (например, государственные корпорации), и объявляется, что это доля государства в экономике, что это государственный сектор. Но на самом деле это совершенно не так, — сказал Дзарасов. — Да, говорить о том, что у нас свободный рынок, свободные цены, нет административных барьеров, свободная конкуренция, невозможно. Но свободная конкуренция в том виде, в котором она описывается в неолиберальных учебниках по экономике, не существует нигде в развитом мире. Современная экономика — это экономика крупных корпораций. Крупный бизнес — это утверждение монополизма и власти над рынком. И он ограничивает рыночные отношения. Но может ли тут помочь приватизация? Нет, не может».

Как полагает Дзарасов, помочь может только наведение порядка в государстве и усиление планового начала.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Дзарасов раскритиковал предложенную Кудриным приватизацию.