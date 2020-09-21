Кудрина призвали вспомнить об итогах приватизации в РФ в 1990-е годы
Москва, 21 сентября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Идея о том, что любые проблемы экономики России можно решить за счет либерализации и приватизации, характерна для того круга российских политиков, к числу которых принадлежит и руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Так он прокомментировал слова Кудрина том, что проведение в РФ приватизации могло быть стать некой альтернативой повышению налогов.
В настоящее время, как полагает Дзарасов, приватизация опять окажется одним из способов поддержать частный сектор за счет простых людей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что те 200−300 млрд рублей, которые якобы будет получать Россия каждый год, если проведет приватизацию, это ничтожные суммы в макроэкономическом масштабе.