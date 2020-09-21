Белград, 21 сентября, 2020, 19:58 — ИА Регнум. 21 сентября в Белграде на форуме «Многополярность и международная безопасность», который был организован факультетом безопасности Белградского университета, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что агрессия НАТО в отношении Югославии должна стать уроком на будущее, сообщает сербское новостное агентство RTS.

НАТО бомбит Югославию. 1999

Дачич добавил, что мы являемся свидетелями того, как противоречивые интересы на международной арене, применение односторонних мер подрывают и ставят под сомнение эффективность многополярности и международные механизмы сотрудничества и приводят к кризису легитимности институтов, таких как ООН.

Он напомнил, как Сербия почувствовала пагубность такого подхода к международным отношениям в 1999 году во время бомбардировок НАТО, которые были проведены без согласия Совета Безопасности ООН.

«При этом нарушаются не только суверенные права нашей страны, но и подрывается авторитет ООН. Ставится под угрозу его основная функция сохранения мира. Это создало прецедент и сформировало пространство для обхода и пренебрежения принципами ООН, являющимися ключевой основой для преодоления разногласий, которые могут представлять угрозу миру. Пусть агрессия НАТО станет уроком на будущее», — отметил Дачич.