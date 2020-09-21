Москва, 21 сентября, 2020, 18:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла РФ на Филиппинах, сообщает 21 сентября официальный портал правовой информации.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филиппины

Новым послом России на Филиппинах станет Павлов Марат Игнатьевич.

Текст соответствующего указа опубликован 21 сентября.

«Назначить Павлова Марата Игнатьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республику Филиппины», — указано в тексте документа.