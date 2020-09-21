Ульяновск, 21 сентября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. В Ульяновской области начался пуск тепла на объекты социальной сферы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

Minstroyrf.ru Калорифер

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По графику подготовку к отопительному сезону в регионе должны были завершить до 25 сентября, но из-за резкого похолодания запущено 19 теплоисточников: тепло поступает на 71 объект социальной сферы, в том числе в 20 школ и 14 детских садов.

Гидравлические испытания продолжаются в Ульяновске, Димитровграде и Инзенском районе. По данным властей, ранее в восьми муниципалитетах в ходе проверки выявлены порывы на сетях.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на заседании предупредил отраслевых руководителей и муниципальных глав «о личной ответственности за пуск тепла».

Как сообщало ИА REGNUM, к 25 сентября все объекты должны быть готовы к зиме, а отопительный сезон планировалось начать 28 сентября. Первыми тепло получают объекты социально-культурной сферы.