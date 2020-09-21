Челябинск, 21 сентября, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Социальные объекты на территории Челябинска подключают к отоплению. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил вице-мэр Александр Астахов.

Радиатор отопления

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На утро 21 сентября в городе отапливались уже 235 таких объектов или 30%. Среди них 172 детских сада, 36 школ, 16 больниц, а также два интерната.

Подключение соцобъектов к теплу произойдёт максимально быстро, заверил Астахов. Также он отметил, что на контроле держится и уровень температуры воздуха. Как только среднесуточные значения упадут ниже восьми градусов, по всему городу стартует отопительный сезон.