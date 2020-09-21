Курган, 21 сентября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. В Курганской области в СНТ «Болдино» горел дом бывшего начальника регионального управления МЧС Олега Рожкова. Об этом сообщают местные СМИ.

82.mchs.gov.ru Пожарные

Порталу 45.ru в УМВД по Курганской области подтвердили информацию о факте возгорания 20 сентября. По нему сейчас организована проверка.

Напомним, Олег Рожков арестован по подозрению о растрате 56 млн рублей и находится в СИЗО № 1 Кургана. Его адвокат сообщил Znak.com, что горел гостевой дом, где никого не было. В жилом доме находились супруга и внуки экс-начальника МЧС по региону. Отмечается, что перед пожаром произошло отключение электричества и перестали работать камеры видеонаблюдения.