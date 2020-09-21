Киев, 21 сентября, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Первый заместитель главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Витольд Фокин для проведения местных выборов в ДНР и ЛНР предлагает создать там «международное временное правительство».

Цуканов М.В Флаг ДНР

Об этом он рассказал в интервью «Украинскому радио», фрагменты из которого сегодня, 21 сентября, приводят центральные украинские СМИ.

Фокин заявил, что это нужно сделать в рамках обеспечения безопасности в Донбассе для проведения местных выборов.

«Каким способом обеспечить — это должны руководители страны думать. Как один из вариантов я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН и создать международное временное правительство на тех территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине», — заявил политик.

Он отдельно подчеркнул, что это сугубо его личное мнение, а не государственная позиция. Также Фокин отметил, что он лично не понимает, почему Киев отметил и местные выборы в подконтрольных ему районах Донбасса.

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа 86-летний Фокин, который был первым премьер-министром независимой Украины, заявил, что всеобщая амнистия, особый статус для Донбасса и проведение там выборов серьезно помогут в деле урегулирования конфликта. Заявление Фокина было крайне резко встречено представителями «партии войны» и не поддержано официальной властью. Среди других идей политика — принять закон, запрещающий пропаганду войны.

Ранее ЦИК Украины отменила проведение местных выборов в подконтрольных районах Донбасса якобы из соображений безопасности, хотя и президентские, и парламентские выборы в этих населенных пунктах проводились. По данным оппозиции, без права голоса таким образом оказались порядка 0,5 млн граждан страны.