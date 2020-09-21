Курск, 21 сентября, 2020, 17:52 — ИА Регнум. В Курскую область в сентябре поступили 161 тыс. 790 доз взрослой вакцины «Совигрипп» и «Флю-М», а также 58 тыс. 801 доза детской вакцины «Совигрипп». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в регионе планируют привить более 60% всего населения и не менее 75% пенсионеров старше 65 лет и пациентов из групп риска.

Прививка

«Привито от гриппа практически 100% медицинских работников. Почти вся партия взрослой и детской вакцины, которая нам была поставлена, уже использована для вакцинации», — рассказал заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.

Поставки вакцины от гриппа продолжатся, всего с учетом уже поступивших в регион ожидается 590 тысяч доз.

Как уже сообщало ИА REGNUM, регион также ожидает большую партию вакцины от коронавируса. Прививки в первую очередь будут делать врачам, педагогам и соцработникам. При этом между вакцинациями от гриппа и от коронавируса должно пройти не менее трёх-четырёх недель.