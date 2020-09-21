Москва, 22 сентября, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, Госдума обсудит пакет бюджетообразующих законопроектов, сообщает ИА REGNUM.

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Наиболее значимые — это поправки в Налоговый кодекс, которыми предлагается установить на период 2021—2023 годов для плательщиков страховых взносов, которые производят выплаты и иные вознаграждения физлицами, ставки страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование, уточнил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

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Также депутатам предстоит обсудить предоставление налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на отдельных участках недр и корректировку доходов от углеводородного сырья.

Кроме того, в центре внимания парламентариев будут поправки в закон о таможенном тарифе, касающиеся оптимизации предоставляемых налоговых льгот нефтяной отрасли и исключения возможности установления особых формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин.