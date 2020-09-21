Киев, 21 сентября, 2020, 17:38 — ИА Регнум. В школах Украины, которые по решению властей страны полностью перешли на государственный язык обучения с 1 сентября, катастрофически не хватает учебников, заявил сегодня, 21 сентября, депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

Парламентарий отметил, что учебники на украинском языке попросту не успели напечатать в необходимых объемах, и от этого страдают «тысячи детей» по всей стране.

Также Бужанский рассказал, как «интересно» теперь проходят уроки в русскоговорящих регионах страны.

«Учитель берет русскоязычный учебник, и читает задание, пытаясь синхронно переводить его на украинский. Дети при этом держат перед глазами русскоязычный текст… Как это отразится на качестве образования — можете представить себе сами», — отмечает депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Верховная рада приняла решение о полном переходе всех школ страны на украинский язык обучения, а также «языки стран ЕС».

Бужанский летом предлагал законопроект, который бы отсрочил на несколько лет принудительную школьную украинизацию, однако в итоге Верховная рада Украины под давлением «патриотического крыла» не стала рассматривать документ.

Сегодня же в оппозиции заявили, что, несмотря на любые заверения власти, русскоязычные граждане Украины на самом деле считают себя ущемленными в правах.