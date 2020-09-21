Волгоград, 21 сентября, 2020, 17:30 — ИА Регнум. Центральный районный суд Волгограда прекратил производство по административному исковому заявлению о признании незаконным постановления Волгоградской областной думы о переводе местного времени на московское. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе райсуда.

Илья Савченко ИА Красная Весна Время

Как пояснили в суде, решение о прекращении производства по делу судом принято, «поскольку оспариваемым актом Волгоградской областной думы непосредственно не нарушаются либо иным образом не затрагиваются права административных истцов».

Как сообщало ИА REGNUM, Волгоградская область перешла на местное в октябре 2018 года по итогам референдума. А уже в марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское.

Опрос провели параллельно с общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля 2020 года. Тогда «за» возвращение к московскому времени высказались 65,74% граждан, 33,99% жителей области высказались против перевода стрелок. По результатам опроса Волгоградская облдума приняла постановление «О внесении в Государственную думу Федерального собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени».