Калуга, 21 сентября, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Более 200 человек принимают участие в мероприятиях «Бизнес-форума 2.0», который в формате марафона открылся 21 сентября в Калуге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM региональном Агентства развития бизнеса.

Arbko.ru Семинар в рамках калужского бизнес-форума

Форум проходит в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Он направлен на повышение эффективности управления бизнесом в разных сферах. В проекте участвуют предприниматели, руководители и собственники бизнеса, менеджеры среднего и высшего звена, студенты старших курсов, другие представители бизнес-сообщества области. В ходе мероприятий форума предприниматели смогут рассказать о своих кейсах и разобрать проблемы, с которыми пришлось столкнуться в своей деятельности. Форум продлится до 24 сентября и включит практические семинары, обучающие тренинги и мастер-классы, направленных на развитие навыков и знаний, необходимых предпринимателям.

В рамках «Калужского бизнес-форума 2.0» состоялся первый из пяти запланированных мастер-классов «Как увеличить средний чек в рознице на 20−40%, когда у других он падает». Организаторами бизнес-форума выступили Агентство развития бизнеса и Торгово-промышленная палата Калужской области.