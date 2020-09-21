Курган, 21 сентября, 2020, 17:25 — ИА Регнум. В Курганскую область поступила первая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Она предназначена для вакцинации медицинского персонала инфекционного госпиталя, сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Вакцина «Спутник V» зарегистрирована 11 августа 2020 года. Она разработана в России учёными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Отмечается, что в рамках первых поставок вакцины будут отработаны логистические цепочки доставки в регионы, распределения и организация вакцинации от COVID-19.