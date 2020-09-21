Подгорица, 21 сентября, 2020, 17:18 — ИА Регнум. Управление по чрезвычайным ситуациям Черногории сообщило, что в течение нескольких недель, отмеченных как период повышенного риска возникновения пожаров из-за неблагоприятной метеорологической ситуации, были предприняты все необходимые действия для тушения пожаров.

Pxhere.com Пожарный вертолет

«Ежедневно задействовались возможности органов местного самоуправления — пожарно-спасательных формирований в Центральном и Прибрежном регионе Черногории. Также задействовались ресурсы Воздушно-вертолетного подразделения, которое тушило пожары на открытых пространствах в Подгорице, Даниловграде, Никшиче, Цетине, Баре и Ульцине», — говорится в сообщении.

В настоящее время в Черногории действует один крупный пожар в Вирпазаре на территории нацпарка Скадарское озеро. Силами пожарных его удалось локализовать.

«Мы также сообщаем, что при необходимости мы можем обратиться за международной помощью на двусторонней основе, через механизм гражданской защиты ЕС, а также через НАТО», — отмечают в управлении.