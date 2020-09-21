Сочи, Краснодарский край, 21 сентября, 2020, 17:16 — ИА Регнум. Командир воздушного судна предстанет перед судом в Краснодарском крае, он обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили 21 сентября в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Dmitry A. Mottl Вертолёт Eurocopter AS-350

По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, выполняя ознакомительный полёт на вертолёте Eurocopter АS 350 с пятью пассажирами на борту, следовал по маршруту «Олимпийский парк — Гора Ахун — пгт Красная Поляна». Приближаясь к береговой линии акватории Черного моря Адлерского района города Сочи Краснодарского края, пилот «привел воздушное судно в предельный режим работы и совершил энергичный маневр при правом развороте со значительными значениями угла крена и вертикальной перегрузки на скоростях, близких к предельно допустимым, введя тем самым вертолет в явление «сервопрозрачности (проницаемости)».

Вертолёт упал во дворе частного домовладения. На месте крушения погибли два пассажира, трое получили серьёзные травмы. Ущерб собственнику вертолёта оценен в сумму более 53 млн рублей.

Обвиняемый свою вину не признал. Однако следствие считает, что собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.