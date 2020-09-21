Подгорица, 21 сентября, 2020, 17:12 — ИА Регнум. По данным черногорской энергетической компании, в августе 2020 года пользователи системы распределения электроэнергии потребили в общей сложности 211 070 466 кВтч электроэнергии, что примерно на 20 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

В муниципалитетах Будва, Бар и Улцинь потребление энергии сократилось примерно на 40 процентов по сравнению со значениями, полученными в августе прошлого года. Большая часть электроэнергии, около 40 процентов, была распределена потребителям в Подгорице, Даниловграде и Цетинье.

В августе в Черногории было установлено 969 новых электросчетчиков. Общее количество точек учета в Черногории, оснащенных электронными счетчиками для дистанционного управления, составляет около 330 тысяч, что покрывает около 80 процентов потребления.