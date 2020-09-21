Москва, 21 сентября, 2020, 17:06 — ИА Регнум. Минфин осознаёт риски роста объёма нелегального рынка табака в России в связи с планируемыми повышением акцизов в 2021 году. Об этом 21 сентября заявил замруководителя ведомства Алексей Сазанов на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сигареты

«По этой причине совместно с Минсельхозом мы будем прорабатывать перечень дополнительных мероприятий по борьбе с нелегальным рынком табака», — сказал замглавы Минфина.

Напомним, ранее ведомство предложило повысить ставки акциза на сигареты в 2021 году на 20% вместо 4%, как предусмотрено действующей редакцией Налогового кодекса. Ожидается, что это приведёт к росту средней стоимости пачки сигарет на 20 рублей — до 140 рублей.