Подгорица, 21 сентября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Пожар, охвативший черногорский национальный парк Скадарское озеро возле места Вирпазар, был локализован 21 сентября совместными усилиями Барской пожарной части и Управления по чрезвычайным ситуациям.

Wusel007 Национальный парк «Скадарское озеро». Черногория

ак сообщили из управления национальными парками Черногории, пожар был локализован в ночь с 20 на 21 сентября, но из-за ветра он снова вспыхнул, поэтому дополнительно были задействованы спасатели Управления по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время создается комиссия для определения ущерба флоре и фауне национального парка.

Напомним, что в сентябре в Черногории стоит жаркая сухая погода и часто дуют сильные ветры, которые усугубляют пожароопасную обстановку.