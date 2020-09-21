Великий Новгород, 21 сентября, 2020, 16:59 — ИА Регнум. Предлагаемая всероссийская реновация может стать драйвером для смежных отраслей и помочь нашей экономике преодолеть кризис, считает генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная компания Новинвест» Антон Бондалетов. Об этом он заявил сегодня, 21 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оценка недвижимости

«Но законопроект обозначил важную проблему по оценке недвижимости, подлежащей сносу. К нему нужно подходить максимально гибко и выверенно. Если по жилой недвижимости критерии более-менее понятны, то по коммерческой недвижимости, которой много в ветхом фонде в исторических центрах российских городов, все намного сложнее. Ее ценность определяется не количеством квадратных метров и даже не их техническим состоянием, а окружающей инфраструктурой, проходимостью людей, наличием точек притяжения — и как результат возможностью генерить определенный доход», — отметил Бондалетов.

По его словам, это необходимо учитывать при принятии решений и предложении альтернативных вариантов для собственников.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал предложенный членами Совета Федерации законопроект, регулирующий проведение программ реновации жилого фонда в регионах, грубо нарушающим права собственников и нанимателей жилья.

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