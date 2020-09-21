Осер, Франция, 21 сентября, 2020, 18:15 — ИА Регнум. Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отправилась в департамент Йонна, чтобы оказать помощь животноводческим фермам. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает Le Figaro.

Rassemblementnational.fr Марин Ле Пен

«Не бывает плохих и хороших животных», — заявила Ле Пен и призвала к борьбе против охотников, браконьеров и любителей корриды. «Сейчас эта проблема стала активнее обсуждаться. Тем лучше», — добавила лидер «Национального объединения» — партии, которой защитники животных оказывают существенную поддержку.

Ле Пен также выразила свои соболезнования члену партии Николя Демажеану, чьих лошадей искалечили и убили двое злоумышленников в конце августа.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 сентября Ле Пен выступила с жесткой критикой уничтожения рабочих мест розничной сетью «Ашан», которая 9 сентября объявила о планах по трансформации своих филиалов во Франции.