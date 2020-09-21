Севилья, Испания, 21 сентября, 2020, 16:39 — ИА Регнум. Генеральный директор «Севильи» Рамон Мончи подтвердил интерес «Манчестер Сити» к 21-летнему французскому центральному защитнику Жюлю Кунде, контракт которого с «Севильей» рассчитан до середины 2024-го года. Transfermarkt оценивает француза в 30 миллионов евро.

Adrien33000 Жюль Кунде

В прошлом сезоне Кунде принял участие в 40-ка матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.