Воронеж, 21 сентября, 2020, 16:36 — ИА Регнум. Около 10 гектаров лесной подстилки горит в районе села Семено-Александровка Бобровского района Воронежской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону 21 сентября.

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По информации ГУ МЧС, сообщение о загорании поступило около 12:57 21 сентября. На месте пожара от МЧС России работают 27 человек и 9 единиц техники. По оперативной информации пострадавших нет, угрозы населенным пунктам также нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9−10 сентября в Бобровском районе Воронежской области выгорело около 130 га сухой травы и камыша. Тушили возгорание с воздуха, из Ростовской области на помощь соседям прибыл самолёт Бе-200ЧС МЧС России, который произвёл 15 сбросов воды по 12 тонн.