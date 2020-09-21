Москва, 21 сентября, 2020, 16:34 — ИА Регнум. Многие крупные компании в России, которые считаются государственными, на самом деле таковыми не являются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что экономика РФ настолько огосударствлена, что «получать 200−300 млрд рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5−6 лет».

Duma.gov.ru Алексей Кудрин

«Относительно большую долю в создании продукции (если смотреть по доле отгруженных товаров и услуг) государство имеет только в добыче полезных ископаемых. Да и то только в нефтегазовом секторе и в сфере ЖКХ. Там действительно доля порядка 32−25%. В других отраслях это значение минимальное, — сказал Комолов. — Более того, те компании, которые у нас принято называть государственными (типа «Газпрома»), они, конечно, государственными не являются. Это частные компании и акционерные общества, в которых у государства есть только некоторая доля капитала. И оно получает дивиденды. И если нам предлагается продать государственную часть того же «Газпрома», то на управление этой компанией это никак не повлияет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что доля государственной экономики в России отнюдь не так велика, как полагают либералы.