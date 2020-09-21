Кострома, 21 сентября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников предложил сельскохозяйственным предприятиям предоставить возможность жителям собрать остающийся в полях урожай для своих личных нужд. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Adm44.ru Уборка картофеля

Глава региона поставил перед департаментом агропромышленного комплекса задачу полностью завершить уборку урожая к середине октября. Однако для обеспечения стопроцентного сбора овощей с полей традиционно не хватает трудовых ресурсов.

«Там, где сегодня формируются риски, заряжайте любые формы организации работы. Готовы хозяйства платить — формируйте группы, организованно вывозите людей, чтобы посуточно работа оплачивалась. Если нет такой возможности — предоставьте людям возможность собирать овощи для себя и своей семьи», — был категоричен Сергей Ситников.

По официальным данным, на 21 сентября 2020 года в Костромской области полностью завершена заготовка кормов. Обеспеченность животноводства грубыми и сочными кормами составляет 115% от плана. Сельскохозяйственными предприятиями региона убрано 33,8 тыс. гектар зерновых и зернобобовых культур, что составляет порядка 88% посевных площадей. Уборку картофеля и овощей в настоящий момент ведут 66 хозяйств региона. Картофель убран с площади 441 га; капуста, морковь, свекла и другие культуры — с площади 78 га.

Также Сергей Ситников дал поручение главам всех муниципальных образований региона организовать сельскохозяйственные ярмарки, где можно будет приобрести овощи по оптовым ценам. Они должны начать работу уже в следующие выходные.