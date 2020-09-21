Москва, 21 сентября, 2020, 16:24 — ИА Регнум. В российских регионах страны проходит серия субботников «Сохраним лес. Чистым».Так все желающие поддерживают масштабную кампанию по лесовосстановлению «Сохраним лес», организовав уборку не только на территории городов, но и в лесном массиве. Основные мероприятия состоялись 19 сентября, во Всемирный день чистоты, при поддержке Всероссийского общества охраны природы.

Всероссийское общество охраны природы В России прошёл День чистоты: новый формат акции «Сохраним лес»

Главной площадкой акции «Сохраним лес. Чистым» в Москве стала территория Центральной станции юных натуралистов. Как сообщают организаторы акции, это место — знаковое для отечественной природоохранной деятельности, здесь 102 года назад была создана первая в стране станция юных любителей природы. Для акции «Сохраним лес» поддержка экологических субботников — очень правильная инициатива, которая в очередной раз говорит о выходе на новый уровень, отмечают организаторы. Сохранить лес не значит просто посадить деревья.

Помимо Москвы в этот день к акции присоединились Подмосковье, Ленинградская, Ростовская, Воронежская, Липецкая, Пензенская, Ивановская, Томская, Пензенская, Тюменская, Тамбовская и Тверская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Алтай и другие. В Башкирии акцию «Сохраним лес. Чистым» поддержали участники забега «Чистые игры».

А в социальных сетях набирает популярность флешмоб #чисто_для_себя, который в этом году запустила ассоциация «Чистая страна». Его антигероями стали те, кто выбрасывает мусор в неположенных местах — фото и видео с нарушителями выкладывают неравнодушные жители страны. Флешмоб поддержали региональные операторы, которые занимаются вывозом отходов, они помогают привлекать нарушителей к ответственности.

«Знаете, есть такое выражение: у каждой мусорной кучи и брошенного окурка есть имя и фамилия. Почему наша ассоциация запустила эту акцию? Мы подумали: раз на простые замечания беспредельщики не реагируют, придадим их поступки огласке, — комментирует исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. — Расчет был на то, что каждый такой пост в соцсетях станет резонансным и к нему подключатся другие организации и структуры. Наш расчет оправдался. Мы опубликовали около 50 сообщений о возмутительных инцидентах, когда отдельные жители или даже целые организации сгружали свои отходы, в том числе опасные, в запрещенных местах».

Некоторые сообщения вынудили чиновников и правоохранителей реагировать, отмечает Руслан Губайдуллин. Например, они заметили многолетнюю свалку под окнами многоэтажки в Пятигорске, куда незаконно сгружали мусор с соседнего рынка. В Тюмени благодаря бдительности граждан удалось предотвратить попадания опасных отходов в почву. Но один из главных промежуточных результатов — это привлечение к уголовной ответственности организаторов свалки, которая угрожала всей здравнице Ставрополья. Это произошло после того, как на сообщения в рамках акции #чистодлясебя, отреагировала Генпрокуратура РФ.