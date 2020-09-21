Кудрину напомнили, какая часть экономики РФ на самом деле огосударствлена
Москва, 21 сентября, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Доля государственной экономики в России отнюдь не так велика, как полагают либералы. Об этом 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, обозначившего приватизацию в качестве одной из возможных альтернатив повышению налогов, так как в России «настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200−300 млрд рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5−6 лет».
Единственное, как пояснил Комолов, что здесь можно привести, так это данные МВФ, который несколько лет назад проводил исследования именно этого показателя.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что в экономике РФ нет значимого роста уже почти 10 лет.