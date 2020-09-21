Москва, 21 сентября, 2020, 16:21 — ИА Регнум. Доля государственной экономики в России отнюдь не так велика, как полагают либералы. Об этом 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, обозначившего приватизацию в качестве одной из возможных альтернатив повышению налогов, так как в России «настолько еще огосударствлена экономика, что получать 200−300 млрд рублей в год от приватизации легко можно в течение ближайших хоть 5−6 лет».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Полнейшая глупость говорить о каком-то чрезмерном огосударствлении российской экономики, — сказал Комолов. — Доля государственной собственности у нас невелика. Порядка 23−24%. И это значение до сих пор падает, пусть и не такими темпами как при Ельцине. Значительно сокращается объем государственных инвестиций в экономику. Падает доля рабочей силы, занятой на государственных предприятиях. То есть в целом мы видим снижение участия государства. В той же металлургии практически нет государственного участия. Она вся поделена между олигархами. Химическая промышленность тоже. Минимальное участие государства. В целом этот тезис про 70% государства в экономике — это выдумка. Нет никакой сколько-нибудь убедительной методики оценки этого показателя».

Единственное, как пояснил Комолов, что здесь можно привести, так это данные МВФ, который несколько лет назад проводил исследования именно этого показателя.

«И определил, что в РФ доля государства в создании добавленной стоимости составляет порядка 33−35%», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил, что в экономике РФ нет значимого роста уже почти 10 лет.