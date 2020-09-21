Сатка, Челябинская область, 21 сентября, 2020, 16:20 — ИА Регнум. В Сатке Челябинской области идёт проверка по факту гибели машиниста электровоза. Об этом 21 сентября сообщает региональное управление СКР.

Шахта

Тело мужчины было найдено утром в шахте одного из предприятий. По некоторым данным, состав вагонеток с электровозом опрокинулся. В итоге человек получил тяжёлые травмы.

Обстоятельства происшествия выясняются. По итогам проверки будет принято решение.