Москва, 21 сентября, 2020, 16:11 — ИА Регнум. Согласно вступившим в силу 20 сентября обновленным справочникам средней стоимости восстановительного ремонта и автозапчастей, рост стоимости запчастей составил в среднем 23%. В Российском союзе автостраховщиков (РСА) уверенны, что если удорожание запчастей и спровоцирует рост тарифа по рынку, то благодаря индивидуализации тарифов разницу заметят лишь проблемные водители. Если страховщики будут идентифицировать водителя как малорискованного, для него будут применяться понижающие коэффициенты. Сделать тарифы более индивидуальными также возможно благодаря расширению тарифного коридора ОСАГО на 10% вверх и вниз с 2471 до 5436 рублей. В случае подорожания обязательной страховки, её цена должна увеличиться примерно на 5−6%, а вот средняя выплата по ОСАГО вырастет где-то на 14%.

Иван Шилов ИА REGNUM ОСАГО

Как рост стоимости автозапчастей, вступление в силу поправок к закону об ОСАГО и расширение тарифного коридора, отразится на рынке обязательной автогражданки, ИА REGNUM рассказал руководитель Комитета по контролю качества продуктов и услуг в сфере страхования «Объединения потребителей России» Андрей Крупнов.

Он отметил, что на 23% увеличилась средняя стоимость корзины наиболее бьющихся частей для наиболее популярных марок и моделей автомобилей. Сильнее всего подорожали автозапчасти Toyota (более 40%) и Mitsubishi (около 30%). А вот цены на запчасти Renault и Volkswagen выросли всего лишь на 9% и 10% соответственно.

«Раньше корзина стоила 43 млн рублей, теперь её стоимость составляет 53 млн рублей. Если стоимость автозапчастей растёт, то и средняя выплата неизбежно вырастет. Чтобы оценить процент этого роста, хотелось бы понимать, как именно считалась средняя стоимость запчастей, например, учитывалась ли частота использования при ремонте каждой запчасти, или это просто усреднённая стоимость по каталогу? Кроме того, необходимо помнить, что стоимость выплаты складывается также и из стоимости нормо-часов СТОА, у которых своё ценообразование. Но, каким бы ни были его количественные параметры, рост будет», — подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание на мнение, что рост стоимости обусловлен скачками курса валют и особенностями работы рынка во время пандемии.

«Учитывая, что большинство автопарка зависит от импортных запчастей, обесценение рубля выглядит убедительным объяснением роста стоимости запчастей. Также считается, что во время пандемии не все поставщики запчастей полноценно работали. То есть количество участников на рынке было очень ограничено и сформировались соответствующие цены. Однако ограниченное количество участников рынка вряд ли способно дать такой яркий эффект, потому что рынок всё равно остаётся высоко конкурентным, а потребители на фоне падения доходов и потери работы во время пандемии стали ещё более чувствительными к цене. На взаимоотношения со страховщиками этот фактор тоже распространяется», — пояснил Крупнов.

По его мнению, индивидуализация тарифов в целом не должна повлиять на рост средней премии по ОСАГО. Весь смысл индивидуализации как раз в том и состоит, что при той же средней, индивидуальная премия для каждого водителя станет лучше отражать его уровень риска, то есть вырастет разница между премией, которую будут платить наиболее и наименее рисковые водители.

«Если после повышения стоимости автозапчастей начнется рост тарифов, он будет одинаковым и повлечёт рост стоимости страхования для всех в равной степени. Другое дело, что изменение тарифов в связи с введением новых факторов, то есть индивидуализацией обязательной автогражданки, для многих водителей может оказаться намного более существенным, чем скачки из-за инфляции запчастей. Причём изменения возможны в обе стороны: наименее рисковые водители получат снижение тарифов на большую величину, чем инфляционный рост. Для наиболее рискового прибавка в стоимости ОСАГО из-за инфляции запчастей будет менее значительной, чем рост цены страхования из-за других факторов», — добавил эксперт.