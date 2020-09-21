Скопье, 21 сентября, 2020, 16:06 — ИА Регнум. Президент Северной Македонии Стево Пендаровски попросил вселенского патриарха Варфоломея воспользоваться своим правом и признать канонически непризнанную Македонскую православную церковь.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Константинопольский Варфоломей

Пендаровски в письме подчеркнул, что большинство его соотечественников считает себя православными христианами.

«В связи с этим, позвольте мне попросить ваше святейшество удовлетворить желание нашего народа и нашей Церкви — дайте нашим гражданам православной христианской веры возможность стать в конце концов равноправными со всеми остальными православными христианами мира», — процитировало агентство МИА слова македонского лидера.

Напомним, что неканоническая Македонская православная церковь была учреждена в 1967 году решением III Церковно-народного собора в городе Охрид. Однако ни Сербская православная церковь, ни остальные поместные православные церкви не признали ее как автокефальную. В 2005 году Архиерейский собор Сербской православной церкви отлучил от церковного общения верующих, принадлежащих к Македонской православной церкви.