Тбилиси, 21 сентября, 2020, 16:08 — ИА Регнум. Заявления экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о намерении вернуть себе власть в стране делают хуже его партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом в эфире телеканала «Рустави 2» 21 сентября сказала лидер партии «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Бывший грузинский лидер сделал несколько заявлений, что собирается вернуться в Грузию и возглавить страну после парламентских выборов.

«Я понимаю, он пытается мобилизовать своих сторонников, но видимо он оторван от реальности из-за того, что давно покинул страну. Саакашвили не понимает, что у него не только много сторонников, но гораздо больше противников его возвращения к власти», — сказала Бурджанадзе.

Она также отметила, что Саакашвили «не командный игрок» и часто принимает решения, исходя из личных интересов. Как сказала Бурджанадзе, за время работы с ним она не раз сталкивалась с тем, что он отказывался от договоренностей.

«Я испытала это не раз, когда мы договаривались о чем-то, а на следующий день были сюрпризы», — сказала лидер «Единой Грузии».

Напомним, в Грузии 31 октября должны состояться выборы в парламент страны. Победившая на них партия сможет назначать премьер-министра. В ЕНД заявили, что на этот пост в случае своей победы поставят Саакашвили.