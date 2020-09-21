Калуга, 21 сентября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 45 человек за последние сутки, сообщает 21 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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Всего в регионе подтверждены результаты 8 тыс. 783 положительных тестов, 1 тыс. 335 человек находятся на лечении, 7 тыс. 376 человек выздоровели, 72 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (364), в Обнинске (146), в Людиновском районе (123), в Боровском районе (117), в Дзержинском районе (75) и Жуковском районе (68).