Москва, 21 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. На мировых рынках капитала началась общая распродажа, и российские площадки не остались в стороне — зато рубль пока сохраняет нейтралитет, насколько это возможно, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Ближе к вечеру 21 сентября доллар США торгуется по 76,29 руб. и едва заметно снижается, евро стоит 89,97 руб. и также слегка подрастает. Это выглядит очень необычно, если учесть, что нефть Brent пикирует вниз и дешевеет на 2%.

В общем и целом, рынки капитала нервничают из-за сигналов относительно новой волны коронавируса в мире.

В российских регионах тоже есть признаки, относительно которых можно встревожиться. Но пока в курсе рубля такие риски отражения не находят — может быть, нужно время.

Краткосрочно, доллар США может укрепляться в текущих условиях до 75,80−76,50 руб., и это будет адекватным ответом происходящему. Евро способен приподняться к 90,30 руб.», — считает эксперт.

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