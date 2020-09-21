В ООН обратили внимание на проблемы жителей Донбасса
Киев, 21 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. 1,2 млн жителей Донбасса испытывают дополнительные трудности из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает информационное агентство УНН, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Оснат Лубрани.
Чиновник отметила, что население Донбасса находится в бедственном положении не только из-за последствий пандемии коронавируса, но и из-за продолжающегося вооружённого конфликта в регионе.
По словам Оснат Лубрани, поток людей, проходящих через линию разграничения между Донбассом и подконтрольной Украине территорией, сократился на 93% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что украинские силовики выпустили две гранаты из автоматического станкового гранатомёта в направлении населённого пункта Ленинское на юге ДНР.
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