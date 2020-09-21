Киев, 21 сентября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. 1,2 млн жителей Донбасса испытывают дополнительные трудности из-за пандемии коронавируса. Об этом, как передает информационное агентство УНН, заявила координатор ООН по гуманитарным вопросам на Украине Оснат Лубрани.

ИА Красная Весна Жители Донецка

«Хочу привлечь внимание к незамеченным страданиям 1,2 млн уязвимых жителей Донбасса, которые уже шестой месяц не могут получить свои пенсии, проехать, чтобы ухаживать за больными родными или воссоединиться с близкими», — рассказала она.

Чиновник отметила, что население Донбасса находится в бедственном положении не только из-за последствий пандемии коронавируса, но и из-за продолжающегося вооружённого конфликта в регионе.

По словам Оснат Лубрани, поток людей, проходящих через линию разграничения между Донбассом и подконтрольной Украине территорией, сократился на 93% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.

«В этот Международной день мира я призываю все стороны воспользоваться каждой возможностью для сохранения договоренностей о прекращении огня и достижения прочного мира на благо мирных граждан», — заявила представитель ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что украинские силовики выпустили две гранаты из автоматического станкового гранатомёта в направлении населённого пункта Ленинское на юге ДНР.

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