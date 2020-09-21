Калуга, 21 сентября, 2020, 16:10 — ИА Регнум. В Калужской области продолжается активный сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. За неделю зарегистрировано 8089 случаев ОРВИ. Темп роста больных составил 67,3% (предыдущая неделя — 31,9%). Случаев гриппа не зафиксировано, сообщает 21 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Василий Поленов. Больная. 1886

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По данным ведомства, нестабильная эпидемиологическая обстановка по ОРВИ с активным подъемом заболеваемости наблюдалась в Думиничском, Козельском, Куйбышевском, Малоярославецком, Медынском, Мосальском, Перемышльском, Ульяновском Хвастовичском и Юхновском районах. В Калуге за неделю зарегистрировано 5630 случаев ОРВИ (предыдущая неделя — 3100). Темп прироста больных составил 81,6% (предыдущая неделя — 29,2%). Высокая активность ОРВИ наблюдалась в возрастных группах 7−14 лет и 15 лет и старше, где отмечено превышение средних многолетних показателей заболеваемости на 171,2% и 124,6% соответственно (предыдущая неделя = 45,9% и 14,6% соответственно).

В связи с большим количеством отсутствующих учащихся (от 20 до 52%) приостановлены занятия в 14 классах шести общеобразовательных учебных заведений Калуги (школы № 1, 13, 17 и 36 по одному классу, № 25 — 9 классов) и пяти классах в школе Козельского района.