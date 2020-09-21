Санкт-Петербург, 21 сентября, 2020, 15:52 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пытались продать оптовую партию новейшего препарата для амбулаторного лечения COVID-19 «Арепливир» на сайте бесплатных объявлений.

Www.promo-med.ru В Петербурге пытались продать препарат от COVID-19 на сайте бесплатных объявлений.

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Напомним, производитель «Арепливир» — ГК «Промомед» — первой в России получила постоянное регистрационное удостоверение на выпуск препарата от коронавирусной инфекции. Как сообщает производитель, лекарство прошло все клинически испытания и зарекомендовал себя при лечении коронавирусных пациентов в средней степени тяжести.

Средство для амбулаторного лечения коронавируса должно поступить в аптечные сети России на текущей неделе. Стоимость одной упаковки из 40 таблеток будет в пределах 12,5 тыс. рублей.

Однако до поступления лекарства в аптеки, на сайте бесплатных объявлений в Санкт-Петербурге в понедельник появилось предложение об оптовой продаже препарата. Как уточняет издание, продавец предлагал приобрести лекарство оптовой партией от 30 упаковок за 10 тысяч рублей каждая, а от 60 до 150 упаковок за восемь тысяч рублей. При этом гарантировал, что лекарства оригинальные и имеют сертификат подлинности.

«Оплатить покупку продавец предложил либо через «безопасную сделку» сервиса «Авито», либо наличными при условии предоплаты. Откуда у него «Арепливир», он не уточнил, добавив, что препарат «от производителя», — говорится в сообщении РИА Новости.

В настоящее время объявление о продаже с сайта удалено.