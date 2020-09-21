Севастополь, 21 сентября, 2020, 15:12 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности в Севастополе продлён до 31 октября, указ губернатора опубликован на сайте правительства города, сообщает ИА REGNUM. Ранее режим был продлён до 30 сентября.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

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«В пунктах 2 и 3 цифры «30.09.2020» изменить цифрами «31.10.2020», — говорится в тексте указа.

«Обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания при посещении торговых объектов (объектов оказания услуг), иных помещений с массовым пребыванием людей, в общественном транспорте, а также при пользовании услугами такси», — также говорится в документе.

Жителям Севастополя рекомендовано по прежнему соблюдать дистанцию в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни в Севастополе фиксирует рост числа заразившихся — за сутки 20 сентября выявили 27 новых носителей коронавируса, всего положительные результаты тестов на вирус получили уже 818 человек.