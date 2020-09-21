Красногорск, 21 сентября, 2020, 14:54 — ИА Регнум. В Московской области от гриппа привились почти 658 тыс. человек, сообщили 21 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

В ведомстве напомнили, что прививку от гриппа можно сделать в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на прием к врачу можно через портал госуслуг.

По словам министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой, власти региона делают процедуру вакцинации максимально доступной для всех местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе планируется привить от гриппа 4,5 млн человек, в том числе свыше 1 млн детей.

Отмечается, что вакцинация бесплатна, используются отечественные препараты «Совигрипп», «Флю-М» и «Гриппол плюс».

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