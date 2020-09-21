Симферополь, 21 сентября, 2020, 14:38 — ИА Регнум. Идея властей Украины о создании международной площадки для обсуждения принадлежности Крыма — глупая и бесперспективная. Об этом глава Крыма Сергей Аксёнов написал 21 сентября на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым наш!

О такой украинской инициативе сообщили СМИ. Политики в Киеве, отметил Аксёнов, снова удивили «поразительной глупостью и пустотой» своих заявлений. Подобные обсуждения он сравнил с кухонными встречами обывателей, рассуждающих о проблемах человечества.

«Единственный смысл таких заявлений — оправдание существования бесполезных должностей, которыми наводнена нынешняя украинская власть», — подчеркнул глава Крыма.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Крым принадлежит России, это вопрос закрыт навсегда, как с юридической, так и с исторической точек зрения.

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