Саракташ, Оренбургская область, 21 сентября, 2020, 14:31 — ИА Регнум. В Оренбуржье Саракташский районный суд сегодня, 21 сентября, продлил меру пресечения известному священнику Николаю Стремскому в виде заключения под стражу еще на четыре месяца — до 23 января 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в судебной инстанции.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

Назначена дата первого заседания по громкому уголовному делу в суде — 2 октября. Николай Стремский по-прежнему будет находиться в СИЗО Оренбурга.

Напомним, священника обвиняют в преступлениях против половой свободы детей. Ему инкриминируют изнасилование; насильственные действия сексуального характера; развратные действия; истязание; ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением; вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. По версии следствия, в течение 20 лет экс-глава Свято-Троицкой Семионовой обители милосердия совершал сексуальные преступления в отношении 11 детей.