Москва, 21 сентября, 2020, 14:18 — ИА Регнум. Система правосудия России нуждается в реформировании, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM адвокат Константин Мусман.

Tangs-hk.com Фемида

Комментируя отставку председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, юрист отметил, что «этого эпохального события в адвокатском сообществе, да и не только в нем, ждали очень давно».

«Ольга Егорова возглавляла Мосгорсуд 20 лет. На протяжении длительного времени Московский городской суд принимал много спорных решений, в том числе и идущих вразрез с соблюдением прав и свобод человека и гражданина, за что данный орган судебной власти в народе окрестили, как «Мосгорштамп». Решения по многим уголовным делам принимались без учета конкретных обстоятельств дела и действующих норм права в государстве, а лишь в угоду органу расследования и с оглядкой на позицию центральной власти», — сказал он.

Адвокат считает, что политика суда определялась как фигурой председателя, так и влиянием на суды других ветвей власти.

«Подобное положение вещей в стране де-факто презюмирует отсутствие правосудия, как института справедливости, в целом. Беспомощные, бесправные и беззащитные граждане, попавшие «под каток» правоохранительной мощи государства, сотни и тысячи раз оставались неуслышанными в стенах Московского городского суда, и никакой иной функции, кроме произвольно-карательной, этот орган власти не выполнял, «засиливая» сомнительные приговоры и иные решения судов первых инстанций. Фундаментальный принцип отправления правосудия в мире — невзирая на лица, не имел ничего общего с политикой данного органа судебной власти за долгие последние годы», — заметил специалист.

Егорову на посту председателя, по всей видимости, сменит Михаил Птицын, рекомендованный ВККС. Адвокат полагает, что политика суда после кадрового изменения может остаться прежней.

«Не уверен, что Мосгорсуд ожидают масштабные и позитивные перемены. Нужна тотальная и стратегическая реформа всей системы правосудия в государстве. Многие засидевшиеся в своих креслах служители Фемиды должны уйти в отставку. Такая реформа невозможна без воли первых лиц государства. По моему глубокому убеждению, «правосудие невзирая на лица» в нашей стране станет возможным только при выполнении целого комплекса условий. Первое и самое важное из них — это кадровый вопрос. В судьи должны приходить либо специально обученные люди, окончившие специальный профильный вуз и получившие соответствующую судейскую специализацию, либо в судьи должны приходить люди из науки. Бывшим следователям, прокурорам и даже адвокатам в судейском сообществе не может быть места. Только так можно получить полное и беспристрастное рассмотрение дел. Судья, который до мантии присягал на верность прокурорскому мундиру, никогда не будет беспристрастным, и всю его судейскую карьеру его будет преследовать обвинительный уклон. Второе важное условие формирования правосудия — это полная децентрализация органов судебной власти и их реальная независимость от иных властных ветвей в государстве. И третье условие — это усиление ответственности за вынесение незаконных и необоснованных решений, я уж не говорю о вынесении заведомо незаконных решений», — заявил Мусман.

Адвокат уверен, что если когда-нибудь его предложения будут реализованы, то и скульптура Фемиды на здании Верховного суда РФ «преобразится и обретёт незрячесть, как и полагается Богине Правосудия».