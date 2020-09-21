Красногорск, 21 сентября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал команду начать подачу тепла в многоквартирные дома региона. Об этом 21 сентября сообщил телеграм-канал губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Следите за развитием событий в трансляции: «Дожди, заморозки и отопительный сезон в России — все новости»

По данным канала, на заседании с зампредами правительства и главами муниципалитетов Воробьёв «дал команду начать подачу тепла в многоквартирные дома, чтобы жители не мёрзли в квартирах».

Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале подключили отопление к 83% школ, больниц и детских садов.