Чебоксары, 21 сентября, 2020, 13:55 — ИА Регнум. В Чувашии более половины отпускников предпочитают отдыхать за рубежом, самым популярным местом является Турция. Из российских курортов наибольшим спросом пользуются Краснодарский край и Крым. Примечательно, что 14 тыс. жителей республики выбрали экскурсии и отдых в Чувашии, в то время как по турпутёвке из других регионов сюда приехали гораздо меньше туристов — 11 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата по итогам туристического сезона 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Данные Чувашстата

В прошлом году в Чувашии к услугам туристических агентств обратились 54 тыс. человек (в 2018 году — 45 тыс. жителей), приобретя более 20 тыс. турпакетов на 1,4 млрд рублей.

По данным статистиков, 56% чувашских туристов предпочли зарубежный отдых. Из заграничных направлений лидирует Турция, куда съездили 53% «зарубежных» отпускников. В тройке лидеров также Таиланд (6%), ОАЭ и Тунис (по 5%). В топ-10 вошли Греция, Кипр (по 4%), Вьетнам, Египет, Испания и Китай (по 2%).

Российские курорты выбрали 44% купивших туристические туры. Из них 20% отдохнули в Краснодарском крае, 8% — в Крыму, в числе востребованных пакетов также путешествия в Санкт-Петербург (3%) и Татарию (2%).

Отдых в Чувашии выбрали 14 тыс. человек, или 58,3% от числа туристов, оставшихся в России. В целом это составляет почти 26% от числа взявших турпакеты. Эти данные вряд ли можно назвать неожиданными на фоне аутсайдерства Чувашии по уровню доходов населения.

Кроме того, в Чувашии побывали почти 11 тыс. человек, отправленных турфирмами других регионов.

Всего в 2019 году в Чувашии работали 83 туристские организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2020 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что сфера услуг в стране восстанавливается медленно и далека «от полного восстановления, поскольку сказываются посткарантинные ограничения и осторожное поведение населения». По её словам, восстановление идёт быстрее в тех отраслях, где товары или услуги были недоступны в период карантина.