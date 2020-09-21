Париж, 21 сентября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Первый тур дополнительных парламентских выборов во Франции завершился вечером 20 сентября поражением партии «Вперед, Республика!», созданной президентом страны Эммануэлем Макроном, на фоне явки избирателей в примерно 20% во всех шести департаментах, где проводилось голосование. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщает France Info.

Марина Захарова ИА REGNUM Версаль

Дополнительные выборы в Национальное собрание, проводившиеся в шести департаментах Франции в результате смены правительства и состава других государственных органов в результате муниципальных выборов, продемонстрировали резкое падение популярности партии «Вперед, Республика!», которая даже не смогла выйти во второй тур, и нежелание жителей Франции участвовать в политическом процессе.

Так, в департаменте Приморская Сена, где на избирательные участки пришли лишь 17,71% граждан, по результатам первого тура лидирует кандидат от Социалистической партии Жерар Лесель (40%), за ним следует представитель «Национального объединения» Жан-Сириль Монтье (18,01%). Кандидат от «Вперед, Республика!» набрал лишь 10,72% голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Национального собрания от департамента Париж и заместитель лидера партии «Вперед, Республика!» Пьер Персон объявил о своем уходе с должности.