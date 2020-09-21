Сухиничи, Калужская область, 21 сентября, 2020, 14:12 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудники полиции раскрыли кражу иконы, обладающей научной, музейной, исторической и культурной ценностью. Воры извлекли из украденной иконы врезной крест и продали, сообщили 21 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф Воры извлекли из украденной иконы врезной крест

В дежурную часть полиции в городе Сухиничи обратился местный житель и сообщил о хищении имущества из принадлежащего ему частного домовладения. Вскоре полицейскими были задержаны ранее судимые граждане 1976 и 1990 годов рождения. Правоохранители изъяли похищенную икону, на которой отсутствовал один из элементов — врезной крест. Согласно заключению эксперта, исследуемый предмет обладает научной, музейной, исторической и культурной ценностью.

С учётом результатов исследования возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на розыск недостающего элемента иконы. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.