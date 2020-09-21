Москва, 21 сентября, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в условиях существующей экономики видит возможность не повышать налоги в случае проведения приватизации в течение еще пяти-шести лет, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Кудрин

«У нас ресурсов по 200−300 млрд рублей получать в год от приватизации легко можно в течение ближайших пяти-шести лет. Может быть, некоторые налоги не пришлось бы повышать», — заявил Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В целом глава Счетной палаты РФ представил доклад о проверке исполнения федерального бюджета за 2019 год.

Вместе с тем прогнозным планом приватизации федерального имущества предусматривается приватизация в 2020—2022 годах находящихся в федеральной собственности акций 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия Российской Федерации в 13 обществах с ограниченной ответственностью, более 1 тыс. другого имущества государственной казны.