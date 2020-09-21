Минск, 21 сентября, 2020, 13:24 — ИА Регнум. У Белорусского автомобильного завода появится новый руководитель. На должность генерального директора ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг» президент Белоруссии Александр Лукашенко согласовал кандидатуру Сергея Никифоровича.

Иван Шилов ИА REGNUM БелАЗ

Читайте также: Рабочие БелАза ведут переговоры с руководством

До этого назначения Никифорович работал директором ОАО «Кузлитмаш» в Пинске, сообщает агентство БелТА.

Напомним, должность гендиректора ОАО «БелАЗ» оставалась вакантной с июня 2020 года, когда бывший руководитель предприятия Пётр Пархомчик был назначен на пост министра промышленности.