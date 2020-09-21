Джакарта, 21 сентября, 2020, 13:17 — ИА Регнум. ВМС Индонезии задержали два иностранных рыболовных судна с вьетнамскими флагами, которые занимались незаконным рыболовном промыслом в водах острова Натуна, сообщает Kompas.

(сс) delo Улов

Известно, что после встречи с ВМС Индонезии два корабля попытались уйти, сбросив сети в море. Были даны инструкции и сигналы для остановки, но оба корабля не обратили внимания.

Издание отмечает, что два иностранных рыболовных судна подозреваются в незаконной ловле рыбы в водах континентального шельфа Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный совет мусульманского объединения «Нахдлатул Улама» потребовал отложить проведение региональных выборов в Индонезии из-за пандемии.