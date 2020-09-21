Банки аннулировали кредитные каникулы у 140 калужских предпринимателей
Калуга, 21 сентября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. В Калужской области кредитными каникулами для поддержки граждан и предпринимателей в период пандемии новой коронавирусной инфекции воспользовались 1076 человек. Ещё 9285 гражданам банки реструктурировали кредиты по собственным программам. У 140 жителей региона, которые не предоставили в банк документы, подтверждающие снижение дохода, кредитные каникулы были аннулированы. Об этом 21 сентября сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий Калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.
Некоторые банки, чьи клиенты не смогли подтвердить снижение дохода на 30%, кредитные каникулы не отменили. Банки учли тот факт, что заёмщики не всегда могут точно рассчитать процент снижения дохода и невольно допускают ошибки. Другие банки кредитные каникулы аннулировали, но не начисляли заемщикам пени и штрафы. Еще часть заёмщиков, которые не смогли предоставить документы, переоформили кредитные каникулы на реструктуризацию по собственным программам банков с приемлемым графиком платежей.
30 сентября 2020 года истекает срок подачи заявлений на предоставление кредитных каникул. Согласно закону, клиенты банков, чьи доходы снизились на 30% и более по сравнению со средним доходом в 2019 году, могут получить отсрочку платежей по кредитам и займам на срок до шести месяцев.